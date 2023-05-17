Только три страны альянса имеют армию большую, чем РФ уже потеряла на войне.

Потери Российской Федерации в полномасштабной войне в Украине больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Страна-агрессор потеряла в Украине войско численностью, как совокупность армий 16 стран НАТО.

"У 28 государств-членов альянса численность армий ниже, чем за чуть более года потеряла Россия. Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО", - говорится в рейтинге Global Firepower.

В частности, численность этих 16 армий итого составляет 193 тысячи человек, что лишь на 7 тысяч меньше, чем уже потеряла Россия:

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Болгария - 25 тысяч регулярных войск;

Финляндия - 24 тысячи регулярных войск;

Венгрия - 23 тысячи регулярных войск;

Норвегия - 23 тысячи регулярных войск;

Литва - 16 тысяч регулярных войск;

Дания - 16 тысяч регулярных войск;

Хорватия - 15 тысяч регулярных войск;

Словакия - 13 тысяч регулярных войск;

Северная Македония - 9 тысяч регулярных войск;

Албания - 8 тысяч регулярных войск;

Словения - 7 тысяч регулярных войск;

Латвия - 6,5 тысячи регулярных войск;

Эстония - 4 тысячи регулярных войск;

Черногория - 2,5 тысячи регулярных войск;

Люксембург - 1 тысяча регулярных военных;

Исландия - практически отсутствуют регулярные войска.

Сейчас только в трех стран НАТО армии больше, чем потери России в войне:

США - 1 млн 390 тысяч регулярных военных;

Турции - 425 тысяч регулярных военных;

Франции - 205 тысяч регулярных военных.

Еще 12 стран альянса имеют армии меньше по численности, чем общее количество убитых в Украине оккупантов:

Великобритания - 194 тысячи регулярных войск;

Германия - 184 тысячи регулярных войск;

Италия - 170 тысяч регулярных войск;

Греция - 130 тысяч регулярных войск;

Испания - 120 тысяч регулярных войск;

Польша - 120 тысяч регулярных войск;

Канада - 70 тысяч регулярных войск;

Румыния - 67 тысяч регулярных войск;

Нидерланды - 35 тысяч регулярных войск;

Португалия - 27 тысяч регулярных войск;

Бельгия - 26 тысяч регулярных войск;

Чехия - 26 тысяч регулярных войск.

Потери России в войне

По данным Генштаба, по состоянию на утро 17 мая 2023 года потери российских оккупантов среди личного состава достигли 200 590. Из них 610 ликвидированы за последние сутки.

Уже на годовщину полномасштабного вторжения стало известно, что Россия за первые 12 месяцев активных боевых действий потеряла крупнейшее танковое военное формирование Европы - свою первую танковую армию. Также страна-агрессор потеряла в Украине около 40-70% своей сухопутной военной техники и самолеты и вертолеты на миллиарды долларов.

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