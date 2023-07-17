В частности, украинские войска достигли ограниченных успехов к северо-западу от Старомайорского, а также продвинулись на Бердянском направлении и продолжали контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении.

Украинские силы проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщается, достигли ограниченных успехов, говорится в отчете Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, что украинские войска достигли ограниченных успехов к северо-западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) в западной зоне границы Донецкой и Восточной Запорожской областей. Спикер Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись на 1 км в неустановленном районе на Бердянском направлении (район Западного Донецка и Восточного Запорожья). В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска также продолжали контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении (район Западной Запорожской области).

Некоторые российские источники утверждали, что украинские войска освободили Зализнянское (13 км к северу от Бахмута), часть высот вблизи Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и укрепрайон к западу от Андреевки (10 км к югу от Бахмута).

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Российские источники также утверждали, что украинские войска активизировали контрнаступательные действия вблизи Дубово-Васильевки (6 км северо-западнее Бахмута), Орехово-Васильевки (11 км северо-западнее Бахмута), Берховки (6 км северо-западнее Бахмута), Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута), Клещиевки и Андреевки.

Как отмечают российские военкоры, украинские войска могут еще больше усилить контрнаступательные операции, воспользовавшись увольнением командира 106-й гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова.

Российские войска активизировались на Купянском направлении

Как отмечают в ISW, украинские военные 16 июля признали, что российские войска ведут активные наступательные действия на Купянском направлении. "Российские войска, вероятно, несколько усилили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово, чтобы сжать там имеющиеся украинские силы или оттянуть дополнительные украинские силы на этот участок фронта и отвести от продолжающихся контрнаступательных операций. Возможно, российские войска также пытаются воспользоваться заявленными тактическими достижениями в этом районе", - говорится в отчете. В то же время ISW не наблюдает никаких признаков появления новых российских подразделений, техники или крупномасштабных операций, которые бы свидетельствовали о начале нового крупного российского наступления на этом направлении.

Российские источники также утверждали, что украинские силы продолжают действовать на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста, и не утверждали о каких-либо российских или украинских наступлениях в этом районе.

Ситуация на фронте - что надо знать

По данным Генштаба ВСУ, украинские Силы обороны отбили все атаки врага, ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В то же время на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки.

Также, по данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны уничтожили зенитно-ракетный комплекс противника, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.

Ранее аналитики отмечали, что украинские военные, вероятно, скорректировали стратегию своего наступления в рамках освободительной операции, чтобы свести к минимуму свои потери.

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