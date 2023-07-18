Официальные лица признаются, что готовились к битве на "один день и одну ночь".

На фоне украинского контрнаступления США и Европа спешат нарастить производство боеприпасов. После десятилетий мира Запад, наконец, осознал, насколько он недооценивал важность наличия больших запасов оружия, пишет CNN.

В общении с корреспондентом издания на прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в НАТО с самого начала готовились к наступлению, которое продлится "одну ночь и один день".

"Никто на самом деле не задавал себе вопрос, а что, если "одна ночь и один день" превратятся в "две недели, три недели, четыре недели". Сколько наших изысканных возможностей у нас есть на самом деле?" – признался Уоллес.

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Официальные лица США, с которыми пообщались журналисты, рассказали, что на американских базах по всему миру есть определенный запас боеприпасов. Их объем засекречен, но, как утверждается, это резерв на случай чрезвычайной ситуации, с которым военные не желают расставаться.

Фактически официальные лица признаются, что США уже приближаются к "красной черте" по запасам снарядов калибра 155 мм, которые им приходится поставлять Украине. В прошлом году США начали наращивать производство боеприпасов, когда стало ясно, что война затянется гораздо дольше, чем предполагалось. Но на приемлемый уровень это производство выйдет только через несколько лет, заявил CNN советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Именно поэтому Вашингтон решил отправить в Украину кассетные боеприпасы в качестве временной меры, пока производство унитарных снарядов не поспевает за потребностями.

Источник в правительстве Германии сообщил CNN, что Берлин тоже предпринял шаги, чтобы попытаться закрыть существующие пробелы в запасах боеприпасов. Причем речь не только об артиллерии, но и о снарядах для зенитных установок Gepard, которые были предоставлены Украине.

Великобритания инвестирует дополнительно 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в производство боеприпасов и расширение складских мощностей.

По данным Пентагона, на сегодняшний день США предоставили Украине более 2 миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 мм артиллерийских снарядов.

Пентагон поставил перед собой цель производить по 70 000 артиллерийских снарядов в месяц, но пока выпускает лишь чуть менее 30 000. В феврале 2022 года производство и вовсе было на уровне 15 000 в месяц. Таким образом, сейчас Украина продолжает прожигать имеющиеся складские запасы.

Издание констатирует, что за полтора года войны темп артиллерийского огня ВСУ почти не уменьшился, несмотря на то, что собственные запасы Украины медленно, но неуклонно сокращались. В настоящее время украинские войска обычно выпускают от 2000 до 3000 артиллерийских снарядов в день, сообщил CNN представитель министерства обороны США.

По признанию собеседников издания, в США надеялись, что с началом контрнаступления ВСУ будут меньше полагаться на артиллерию и больше на общевойсковые маневры, которым США обучали украинцев несколько месяцев. Но тотальное минирование прифронтовой зоны со стороны россиян сделало маневренную войну невозможной, вынуждая украинцев и дальше полагаться на артиллерию.

Проблемы с оружием у Запада – последние новости

Война в Украине вскрыла крайне низкий уровень готовности стран Запада к масштабному длительному конфликту. Например, недавно стало известно, что на складах немецкой армии имеется всего лишь около 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, чего хватит максимум на неделю активных боев.

А в Испании, к примеру, десятки стоящих на вооружении танков Leopard оказались непригодны к использованию. Испанскому правительству пришлось срочно выделять деньги на их ремонт, чтобы начать поставки в Украину хотя бы дюжины.

Как недавно писала The New York Times, многое из того, что Украина получила от западных партнеров не пригодно к использованию в бою и сойдет разве что на запчасти.

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