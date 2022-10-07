Враг пытается удержать захваченные территории и не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах 9 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6: 00.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Осуществляет перегруппировку войск на Южнобугском направлении", - говорится в сообщении.

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В частности, противник обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование оборонительных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: последние новости с фронта

Ночью президент Зеленский сообщил, что на Херсонщине с начала октября освобождено более полутысячи квадратных километров. Контрнаступление продолжается, защитники Украины выбивают рашистов из нашей земли. Также военный эксперт Жданов рассказал, как ВСУ будут освобождать оккупированный Донбасс. Он отметил, особой проблемы в этом нет.

На фоне успехов ВСУ оккупанты начали все чаще применять иранские дроны-камикадзе. Утром рашисти впервые атаковали Запорожье такими беспилотниками. Однако, как отмечают в ISW, иранские БПЛА не повлияют на ход войны ведь россияне используют их для террора.

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