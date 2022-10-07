Украинские ракетно-артиллерийские подразделения за сутки выполнили более 340 огневых задач.

За прошедшие сутки на юге украинские войска ликвидировали более 100 оккупантов, три склада с боеприпасами и, в частности, много гаубиц.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Наша авиация нанесла 7 ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны - в Каховском. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач", - отметил он.

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По словам Назарова, подтвержденные потери противника составляют: 105 оккупантов, 8 танков, 18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б", самоходная пушка "Пион", пушка-гаубица 152-го калибра, 4 миномета, 15 единиц авто-бронетехники, 3 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.

Спикер командования также уточнил, что еще 6 единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы - существенно повреждены.

Контрнаступление ВСУ на юге - важные новости

Украинская армия в конце августа пошла в контрнаступление.

4 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что на юге ВСУ за неделю освободили от захватчиков десятки населенных пунктов.

По данным ОК "Юг", освобождены, в частности, такие населенные пункты - Малая Александровка и Большая Александровка, Давидов Брод, Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Украинка и Беляевка.

Позже заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов поделился, что украинские войска с 1 октября на Херсонщине освободили 29 населенных пунктов.

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