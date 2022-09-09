В населенном пункте подняли украинский флаг.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Волохов Яр в Харьковской области.

Об этом сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

"Харьковщина. Волохов Яр – наш", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в населенном пункте поднят украинский флаг.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении украинские военные ведут успешное контрнаступление и за три дня продвинулись почти на 50 км. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери.

Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию РФ.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи на Харьковщине от российских оккупантов. Балаклея находилась в оккупации полгода.

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