Штурма города Нарожный не прогнозирует.

Российские оккупанты, вероятно, не имеют ресурсов для наступления в Херсонской области, потому что сейчас они пытаются идти вперед на Донбассе.

Такое мнение высказал 24 каналу военный эксперт Павел Нарожный.

Вражеские обстрелы на Херсонщине эксперт называет "беспокоящим огнем", который ведется для отвлечения внимания.

"Я не думаю, что у них сейчас есть ресурсы, чтобы идти в наступление конкретно в Херсонской области. Они ведут действия наступательного характера на Донбассе. Но в Херсонской области я такого не вижу, - говорит Нарожный.

По его прогнозу, бои на правобережной части Херсонской области завершатся в пользу ВСУ, оккупанты попадут в оцепление. Он предполагает, что украинская армия не пойдет на штурм Херсона, будет ждать, пока оккупанты сдадутся.

"Это и есть специальное окружение. Отрезают от ресурсов и ждут. Я думаю, что нет других вариантов. 100%, что города штурмовать не будут. Если мы села не штурмуем, а ждем, пока оккупанты сдадутся. Это будет то же самое", - поясняет он, пояснив, что подобная тактика позволит избежать лишних потерь в рядах ВСУ и среди мирного населения.

Как предполагал ранее полковник СБУ Роман Костенко, оккупанты добровольно покинут Херсон при нескольких условиях.