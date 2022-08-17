По словам Костенко, заставить россиян покинуть правобережье могут только действия ВСУ.

Российские оккупанты вряд ли добровольно покинут правобережную часть Херсонской области, для их отступления ВСУ должны создать определенные условия.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявио полковник СБУ, нардеп Роман Костенко.

"Такой "жест доброй воли" россиянами может произойти при выполнении нами некоторых условий. Например, уничтожение их путей снабжения, складов с боеприпасами и командных пунктов. То же уничтожение железнодорожного узла в поселке Бриловка является одним из этапов побуждения к отступлению россиян. И, конечно, не сидеть в окопах и обороняться, а хотя бы на оперативном уровне атаковать россиян", - говорит Костенко.

По его словам, ВСУ могут оцепить правобережную группировку врага.

"Если россияне добровольно покинут территорию на правом берегу Днепра, то для меня, как для политика, это будет выглядеть странным. Заставить россиян покинуть эту территорию могут только ВСУ", - добавил он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал вероятные действия ВСУ после освобождения Херсона.