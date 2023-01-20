Беспилотники ликвидированы на южном и восточном направлениях.

На Днепропетровщине силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник "Мерлин".

Об этом сообщается на странице службы связей с общественностью воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook. БПЛА был сбит около 14:00.

"В Криворожском районе Днепропетровской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский разведывательный беспилотный летательный аппарат "Мерлин", - говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины добавили, что сбит еще и БПЛА "Орлан-10". "20 января 2023 года во второй половине дня на южном и восточном направлении сбиты два российских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Мерлин-ВР" и "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали около 119 300 оккупантов.

Среди потерь российской армии - 1886 беспилотных летальных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Вчера украинские пограничники сбили над Бахмутом два беспилотника, которые вели разведку украинских позиций.

Несколько дней назад в Генштабе сообщили, что украинские воины сбили российский вертолет Ка-52.

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