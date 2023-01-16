В январе потери оккупантов в Украине могут превысить 18 тысяч только убитыми.

Согласно данным Генштаба ВСУ, потери россиян в Украине за первую половину января суммарно составили 9 360 человек. Если темпы ликвидации оккупантов сохранятся, это будет новый рекорд по потерям российских войск на войне против Украины.

Как отметил в своем Telegram военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в январе 2023 года потери у российских оккупационных войск "могут превысить 18 тысяч только убитыми, не говоря уже о раненных".

"И вот тут, мне кажется, стоит вспомнить, что вообще происходит у россиян с потерями в последние несколько месяцев, особенно после того как у них началась частичная мобилизация. После старта частичной мобилизации в сентябре, октябрь, а затем ноябрь, а после него и декабрь, поочередно стали рекордными месяцами для РОВ (российских оккупационных войск – ред.) по потерям. Суммарно российские оккупанты потеряли 47 110 уничтоженными и неизвестное количество раненными", – продолжил Коваленко.

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При этом эксперт отметил, что в статистике Генштаба ВСУ не указывается количество раненных оккупантов. Однако есть усредненные коэффициенты по санитарным потерям, в пределах 1 к 3 или 1 к 4.

"Даже если эти 47 110 умножить на показатель 2, а не 3 или даже 4, то мы все равно получаем 94 220 человек раненными. А это суммарно, грубо говоря, санитарные возвратные и невозвратные потери в пределах 150 тысяч человек за всего-навсего 3 месяца боевых действий. То есть, с самого начала чмобилизации РОВ потеряли 50% от ее плана по призыву в 300 тысяч, а кто заменил эти 150 тысяч в зоне БД (боевых действий – ред.) или 50 тысяч в месяц? А заменили их те, которые не находятся на полигонах", – добавил он.

Коваленко подчеркнул, что к Новому году оккупанты "практически полностью исчерпали условный ресурс своей осенней чмобилизации, ведь каждую утратившую боеспособность единицу следует компенсировать".

"Судя по ускорению показателя потерь, к концу февраля, началу марта сентябрьской биомассы в составе РОВ уже не будет. То есть, за январь и февраль РОВ необходимо собрать компенсацию потерь минимум по 50 тысяч в месяц. И не только. 50 тысяч – это компенсирующий показатель, который растрачивается за месяц, следовательно, полноценной компенсацией должен быть количественный показатель не менее 100 тысяч. И это только той части, что в зоне БД, дабы не утрачивалась боеспособность подразделений. А теперь, при условии такого аврального набора компенсирующего ресурса, возникает вопрос – если россия хочет затяжной войны и при этом еще и наступать, сколько ей необходимо в месяц набирать чмонь, дабы помимо компенсации еще и формировать новую ударную группировку?" – заметил обозреватель.

Коваленко считает, что для того, чтобы реализовать план затяжной войны, эта численность должна быть в месячном выражении значительно большей. В то же время для новой масштабной наступательной операции это число и вовсе должно превышать мобилизацию 150-200 тысяч в месяц.

Потери России на войне в Украине

За сутки, 15 января 2023 года, украинские защитники уничтожили еще 790 путинских военных, пришедших с войной против Украины. Таким образом, с начала вторжения наши военные ликвидировали 116 080 оккупатнов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что из-за потерь укомплектование отдельных подразделений российской армии остается на уровне меньше 40%.

Ранее стало известно, что под Бахмутом Донецкой области ликвидировали по меньшей мере четырех криминальных авторитетов из РФ, "амнистированных" Пригожиным в ЧВК "Вагнер".

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