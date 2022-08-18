Украинская армия нанесла новые удары по мосту у Новокаховской ГЭС, по которому оккупанты перебрасывают тяжелую технику.
Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Это не первый удар по мосту. Накануне оккупанты хвастались, что его отремонтировали.
В то же время проезд тяжелой техники по нему невозможен, рассказала в эфире украинского телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"По нашей информации, проезд возможен разве что легкового автотранспорта, на котором они (российские оккупанты) и пытаются эвакуировать себе самое дорогое", - ответила она.
Гуменюк добавила, что мост под огневым контролем ВСУ.
Война в Украине: актуальные данные
Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. После безуспешных наступлений российские войска были вынуждены отойти на целом ряде направлений.
Враг отошел в направлении Николаевка – Выемка, на Бахмутском Авдеевском направлениях.
На Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ перешли к обороне.
Вместе с тем оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Украине. Ночью и утром под удар противника попал Харьков. В настоящее время число раненых в результате утренней атаки составило 18 человек, в том числе один ребенок.