Проезд тяжелой техники по нему невозможен.

Украинская армия нанесла новые удары по мосту у Новокаховской ГЭС, по которому оккупанты перебрасывают тяжелую технику.

Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Это не первый удар по мосту. Накануне оккупанты хвастались, что его отремонтировали.

В то же время проезд тяжелой техники по нему невозможен, рассказала в эфире украинского телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"По нашей информации, проезд возможен разве что легкового автотранспорта, на котором они (российские оккупанты) и пытаются эвакуировать себе самое дорогое", - ответила она.

Гуменюк добавила, что мост под огневым контролем ВСУ.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. После безуспешных наступлений российские войска были вынуждены отойти на целом ряде направлений.

Враг отошел в направлении Николаевка – Выемка, на Бахмутском Авдеевском направлениях.

На Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ перешли к обороне.

Вместе с тем оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Украине. Ночью и утром под удар противника попал Харьков. В настоящее время число раненых в результате утренней атаки составило 18 человек, в том числе один ребенок.

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