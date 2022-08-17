В нашей стране ликвидировали еще шесть вражеских танков.

Украинские воины уничтожили еще 200 российских оккупантов (ликвидированных называют груз 200).

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Самые большие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

В сообщении отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 августа ориентировочно составили:

личный состав – около 44 100 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1 886 (+6) ед.,

боевых бронированных машин – 4 162 (+10) ед.,

артиллерийских систем – 993 (+4) ед.,

РСЗО – 263 (+0) ед.,

средства ПВО – 136 ед.,

самолетов – 233 ед.,

вертолетов – 196 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),

крылатых ракет – 190,

кораблей/катеров – 15 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 054 (+5) ед.,

специальной техники – 93 (+1).

Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля ворвались в Украину и обстреливали военные и гражданские объекты. Украинские воины дают достойный отпор противникам. По состоянию на 16 августа было известно об уничтожении почти 44 000 противников.

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