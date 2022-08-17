Украинские воины уничтожили еще 200 российских оккупантов (ликвидированных называют груз 200).
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Самые большие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
В сообщении отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 августа ориентировочно составили:
- личный состав – около 44 100 (+200) человек ликвидировано,
- танков – 1 886 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин – 4 162 (+10) ед.,
- артиллерийских систем – 993 (+4) ед.,
- РСЗО – 263 (+0) ед.,
- средства ПВО – 136 ед.,
- самолетов – 233 ед.,
- вертолетов – 196 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),
- крылатых ракет – 190,
- кораблей/катеров – 15 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 054 (+5) ед.,
- специальной техники – 93 (+1).
Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля ворвались в Украину и обстреливали военные и гражданские объекты. Украинские воины дают достойный отпор противникам. По состоянию на 16 августа было известно об уничтожении почти 44 000 противников.