В нашей стране ликвидированы еще сотни противников / фото ВСУ

Украинские воины уничтожили еще 200 российских оккупантов (ликвидированных называют груз 200).

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Самые большие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

В сообщении отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 августа ориентировочно составили:

  • личный состав – около 44 100 (+200) человек ликвидировано,
  • танков – 1 886 (+6) ед.,
  • боевых бронированных машин – 4 162 (+10) ед.,
  • артиллерийских систем – 993 (+4) ед.,
  • РСЗО – 263 (+0) ед.,
  • средства ПВО – 136 ед.,
  • самолетов – 233 ед.,
  • вертолетов – 196 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 792 (+2),
  • крылатых ракет – 190,
  • кораблей/катеров – 15 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 054 (+5) ед.,
  • специальной техники – 93 (+1).
В Украине ликвидированы еще сотни противников / инфографика УНИАН

Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля ворвались в Украину и обстреливали военные и гражданские объекты. Украинские воины дают достойный отпор противникам. По состоянию на 16 августа было известно об уничтожении почти 44 000 противников.

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