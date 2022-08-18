Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что было как минимум четыре ракетных удара.

Российские оккупанты этой ночью снова нанесли ракетные удары по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в результате попаданий в Слободском районе города возникли несколько пожаров.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе Харькова получили ранения 5 человек, среди них - ребенок. Все профильные службы работают на местах", - сообщил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что было как минимум четыре ракетных удара. По его словам, "прилетело" в Слободской и Холодногорский районы.

"В Холодногорском районе после обстрела очень крупный пожар. Горит административное здание. По словам руководства ГСЧС началось его обрушение. Также в огне около полутора десятка машин у этого здания", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Удар пришелся по общежитию. По последним данным ГСЧС, известно о 7 погибших.

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