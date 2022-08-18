Россияне вновь обстреляли Харьков / фото t.me/xc_kharkiv

Российские оккупанты этой ночью снова нанесли ракетные удары по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в результате попаданий в Слободском районе города возникли несколько пожаров.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе Харькова получили ранения 5 человек, среди них - ребенок. Все профильные службы работают на местах", - сообщил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что было как минимум четыре ракетных удара. По его словам, "прилетело" в Слободской и Холодногорский районы.

"В Холодногорском районе после обстрела очень крупный пожар. Горит административное здание. По словам руководства ГСЧС началось его обрушение. Также в огне около полутора десятка машин у этого здания", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Удар пришелся по общежитию. По последним данным ГСЧС, известно о 7 погибших.

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