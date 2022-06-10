Украинские защитники начали использовать на передовой новейшую украинскую реактивную систему залпового огня "Буревій".
Фотографии системы на позициях украинских военных опубликовали на странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Telegram.
Как отмечается в публикации, это одни из первых кадров использования украинской модернизации РСЗО "Ураган" в полевых условиях. До этого эти реактивные системы залпового огня не были зафиксированы.
Как рассказали в 72 ОМБр, реактивная система оснащена цифровой системой управления огнем, включая систему обмена информацией на поле боя.
О РСЗО "Буревій"
Как пишет Defense Express, внешне эта система подобна РСЗО "Ураган", что "пересажена" на шасси Tatra T815-7 в колесной формуле 8х8.
Впрочем, наш "Буревій" имеет ряд особенностей. В частности, если говорить о "начинке", украинская РСЗО получила цифровую систему управления огнем, позволяющую принимать целеуказание от БПЛА.
Еще одна особенность – возможность использовать реактивные снаряды с повышенной до 65 км дальностью стрельбы, которые КБ "Южное" разрабатывало в рамках программы "Тайфун-2".
Ранее УНИАН делился видео, как украинские военные эффективным пуском ЗРК "ОСА" приземлили вражеский "Орлан-10". Цена одного такого достигает около $100 тысяч.
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