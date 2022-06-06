Система использует ракеты С-8 и предназначена для уничтожения техники и живой силы противника с воздуха.

В Сети появились фотографии с импровизированными реактивными системами залпового огня (РСЗК), которые некоторые украинские подразделения используют против оккупантов.

Об этом пишет Милитарный со ссылкой на пользователя соцсети Twitter "Special Kherson Cat", который утверждает, что они сделаны его другом с Украины.

Импровизированная украинская реактивная система залпового огня, среди всего прочего, имеет дополнительную стабилизацию и систему управления внутри самого пикапа.

Система использует ракеты С-8, которые выпускаются с несколькими видами боевых частей. Авиационные неуправляемые ракеты имеют калибр 80 мм и предназначены для уничтожения техники и живой силы противника с воздуха.

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы начали обучение по применению HIMARS и М270. Как отмечает министр обороны Алексей Резников, "решение предоставить HIMARS и М270 – это первый шаг для Украины и огромный скачок в вопросе сдерживания российской агрессии".

Напомним, ВСУ продолжают успешное контрнаступление на юге страны. За прогнозами Арестовича украинская армия сможет в полной мере перейти в контрнаступление после того, как западное оружие поступит в достаточном количестве. По темпам – это вторая половина июля или август.

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