После попадания зенитной ракеты, российский беспилотник был поврежден, загорелся, после чего встретился с украинским черноземом.

Запорожские защитники записали на свой счет еще один сбитый российский беспилотник "Орлан-10". Цена одного такого достигает около $100 тысяч.

Работу отечественного зенитно-ракетного комплекса "Оса" зафиксировал один из военных, а видео опубликовали в Telegram-канале ТрО "Азов" Днепр.

Отмечается, что армия России активно использует БПЛА "Орлан-10" для разведки и корректировки огня своей артиллерии. Его, как и любой малогабаритный дрон, довольно трудно заметить, как глазами, так и на радаре. А также довольно сложно сбить – однако, от украинского жала далеко не улетишь.

"Эффективный пуск ЗРК "ОСА"! С упоением смотрим на стремительное движение ракеты, осознавая, что она сохраняет жизнь украинцев и неприкосновенность нашей, Богом данной, земли", – подписали видео военные.

Как раньше заявлял министр обороны Алексей Резников, сейчас перед Украиной стоит ряд целей по вооружению из-за полномасштабного вторжения РФ. Прежде всего речь идет о получении РСЗО образца НАТО и боеприпасах к ним.

Кроме того, для того, чтобы повысить эффективность на поле боя, отметил Резников, нужно договориться с партнерами о переходе к поставкам не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые сразу готовы к выполнению боевых задач.

Как УНИАН уже писал, накануне США отправили очередную партию прицепных гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи Украине для борьбы с русскими оккупантами.

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