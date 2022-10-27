Пор словам главы Николаевской областной военной администрации, это подтвержденная информация.

Вооруженные силы Украины на юге страны сбили много российских дронов-каммикадзе иранского производства, но в небе еще часть летит в сторону севера и северо-запада страны.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"ВСУ уже набили много мопедов, но часть еще летит. От Умани на север/северо-запад", - сообщил Ким.

Видео дня

Также он добавил, что это подтвержденная информация. "Может еще где-то шастают", - добавил он.

Использование иранских дронов в Украине: детали

Как сообщал УНИАН, в августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. При этом иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждают, что оружие попало в Россию через третьи страны.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

20 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на территорию России прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БПЛА "Shahed-136" и перспективных БПЛА "Arash-2".

24 октября Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило, что Россия применяет иранские дроны как заменитель высокоточного оружия, которое становится дефицитным.

Вас также могут заинтересовать новости: