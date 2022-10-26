На этой неделе фиксировались лишь единичные случаи их использования.

Российские военные существенно снизили количество иранских дронов-камикадзе, которые используются ими для нанесения ударов на юге Украины.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

"Они продолжают использовать дроны-камикадзе, хотя гораздо меньше. Если на прошлой неделе это были целые стаи дронов, которые вылетали по 12-17-20 штук и рассеивались, то сейчас это единичные случаи... Сейчас они пытаются бить по тем территориям, которые уже освобождены, которые недавно были провозглашены нами как стабилизированные после пребывания там оккупантов", - сказала она.

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Атаки дронами-камикадзе

Как сообщал УНИАН, РФ продолжает атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. 23 октября в ОК "Юг" рассказали, что в Николаевской области за одну ночь сбили более 10 беспилотников. В тот же день стало известно, что иранских инструкторов по дронам-камикадзе перевезли в Беларусь.

24 октября Виталий Ким сообщил, что на юге российские оккупанты впервые применили дроны-камикадзе "Shahed-136" по линии фронта, а не по гражданским объектам.

25 октября около 21:00 подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Юг" сбило два вражеских дрона"Shahed-136" над Херсонской областью.

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