Такое оружие врага предназначено для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артсредств.

Под Бахмутом украинские защитники уничтожили российскую артиллерийскую систему "Тюльпан". Об этом сообщила третья отдельная штурмовая бригада.

Отмечается, что российский "Тюльпан" был уничтожен с помощью HIMARS.

"Аэроразведка третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой "Адам" обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом", - говорится в сообщении.

Военные напомнили, что такое оружие врага предназначено для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артсредств.

"Теперь один из образцов - обезврежен безвозвратно", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине - последние новости

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения составили около 238 тыс. 300 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 620 российских захватчиков.

Также за прошедшие сутки было уничтожено восемь вражеских танков, восемь боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, четыре РСЗО, три средства ПВО, восемь БПЛА оперативно-тактического уровня.

Отдельно отмечалось, что за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.

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