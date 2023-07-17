За сутки враг потерял более 20 единиц ствольной артиллерии.

Российские потери в живой силе за последние сутки выросли на 620 человек и в целом с начала вторжения уже составили ориентировочно 238 300 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным украинского командования, за минувшие сутки украинские бойцы также уничтожили:

8 танков (в целом за все время ‒ 4115),

8 боевых бронированных машин (8034),

23 артиллерийские системы (4504),

4 реактивные системы залпового огня (685),

3 установки противовоздушной обороны (428),

8 беспилотников оперативно-тактического уровня (3828),

15 автомобилей и автоцистерн (7059),

11 единиц специальной техники (677).

Ситуация на фронте – последние новости

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.

Видео дня

New York Times пишет, что украинское контрнаступление идет крайне медленно из-за того, что поля усеяны десятками типов мин – пластиковых и металлических, по форме напоминающих банки из-под жевательного табака или газировки, с названиями вроде "ведьма" и "лист". Также ВСУ мешает отсутствие поддержки с воздуха и глубокая сеть оборонительных сооружений, построенных россиянами.

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