Российские потери в живой силе за последние сутки выросли на 620 человек и в целом с начала вторжения уже составили ориентировочно 238 300 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным украинского командования, за минувшие сутки украинские бойцы также уничтожили:
- 8 танков (в целом за все время ‒ 4115),
- 8 боевых бронированных машин (8034),
- 23 артиллерийские системы (4504),
- 4 реактивные системы залпового огня (685),
- 3 установки противовоздушной обороны (428),
- 8 беспилотников оперативно-тактического уровня (3828),
- 15 автомобилей и автоцистерн (7059),
- 11 единиц специальной техники (677).
Ситуация на фронте – последние новости
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.
New York Times пишет, что украинское контрнаступление идет крайне медленно из-за того, что поля усеяны десятками типов мин – пластиковых и металлических, по форме напоминающих банки из-под жевательного табака или газировки, с названиями вроде "ведьма" и "лист". Также ВСУ мешает отсутствие поддержки с воздуха и глубокая сеть оборонительных сооружений, построенных россиянами.