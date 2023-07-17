Поражен район сосредоточения живой силы.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.

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В то же время российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население Украины, пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

В Генштабе отмечают, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, а информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Также за прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Удары по Украине - последние новости

Российские оккупанты дважды ударили по центру Харькова - Основянском районе города. По предварительным данным, российские захватчики атаковали город ракетами С-300.

В прокуратуре сообщили, что погиб один человек, а еще трое пострадали. Российские оккупанты могли выпустить две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области.

Били, в частности, по территории промышленного предприятия.

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