Сейчас стороны имеют относительный паритет, но ситуацию для России быстро ухудшается.

Россия лишилась превосходства в дальнобойной артиллерии на Запорожском фронте и скоро может потерять ее всю. Такое мнение высказал военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Издание опубликовало видео, на котором ракета РСЗО HIMARS уничтожает российскую дальнобойную пушку "Гиацинт-Б" калибра 152 мм. Рёпке отмечает, что такие видео с уничтожением российской артиллерии появляются всё чаще.

"Против высокоточной артиллерии НАТО калибра 155 мм и управляемой реактивной артиллерии (HIMARS, M-270, Mars-II) у российской ПВО нет шансов. Остаётся вопрос, как долго Россия сможет выдерживать смертоносную точность украинских атак", – пишет эксперт.

Рёпке напомнил, что недавно отстраненный от должности командующий российской 58-й армией генерал-майор Иван Попов как раз жаловался на отсутствие контрбатарейной борьбы и массовую гибель российских солдат от украинской артиллерии.

"Дальний огонь россиян слабеет. Если ещё прошлым летом говорили, что Россия каждый день выпускает в 10 раз больше снарядов по украинским войскам, чем Украина по российским, то с тех пор это соотношение почти сравнялось. Украинской армии постепенно удаётся уничтожать мощные дальнобойные орудия России на Запорожском фронте. Их осталось, вероятно, несколько десятков, но и их судьба, похоже, предрешена", – считает Репке.

Уничтожение российской артиллерии

"Гиацинт-Б" — советская 152-мм буксируемая пушка, стоящая на вооружении постсоветских стран. В зависимости от типа боеприпаса может стрелять на максимальную дистанцию от 12 до 33 км. По состоянию на начало 2022 года российская армия имела в своем распоряжении несколько десятков таких пушек и еще около тысячи – на хранении.

В последние два месяца ВСУ особенно активно истребляют российскую артиллерию на фронте. По данным Генштаба, на текущий момент уничтожено 4463 артиллерийские системы, из которых около четверти было уничтожено именно в мае-июне этого года.

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