За сутки ВСУ ликвидировали 760 российских оккупантов, 14 артиллерийских систем и 10 боевых бронированных машин врага.

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили еще 760 российских оккупантов.

Как говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 118 тыс. 530 (+760 за сутки) человек.

Танков было уничтожено 3 тыс. 136 (+6) единиц, боевых бронированных машин - 6 тыс. 235 (+10), артиллерийских систем - 2 тыс. 122 (+14), реактивных систем залпового огня - 442.

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Средств противовоздушной обороны противника было уничтожено 220, самолетов - 287, вертолетов - 277 (+1), беспилотников оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 882 (+6) крылатых ракет - 749.

Кораблей/катеров было уничтожено 17, автомобильной техники и автоцистерн - 4 тыс. 896 (+7), специальной техники - 190.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война в Украине - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Соледара и Бахмута Донецкой области продолжаются жестокие бои. У российских оккупационных войск нет полного контроля ни над одним из этих городов, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Военный аналитик Алексей Гетьман ответил, как сто танков Leopard 2 изменят ситуацию на поле боя.

В американском институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что недавние абсурдные заявления Владимира Путина, в том числе обвинения Запада в блокаде Ленинграда во время Второй мировой, вероятно, означают то, что Москва хочет облачить войну в Украине в новые "мифы".

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