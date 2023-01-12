Удалось ликвидировать однофамильца скандального лидера Чечни.

Украинские воины продолжают демилитазировать "вторую армию мира". На этот раз удалось "минусовать" оккупанта Динара Кадырова.

Как сообщил офицер ВСУ, блоге Анатолий Штефан "Штирлиц", среди ликвидированных оказался однофамилец главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Кадыров... Но пока Динар, а не Рамзанка. Просто однофамилец. Но и для командующего ТикТок-войск наступит день демобилизации", - отметил "Штирлиц", опубликовав фото ликвидированного оккупанта с фирменной пометкой "Груз-200".

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Потери РФ в Украине

Общие потери РФ с 24 февраля ориентировочно составили уже почти 114 тыс. человек. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 400 российских оккупантов. Аналитики ISW также сообщили, что РФ не смогла захватить Соледар и терпит поражения под Кременной.

"Кадыровцы" не принимают непосредственного участия в боевых действиях, а выполняют функции заградительных отрядов. Именно поэтому большинство из них "хозяйничает" в оккупированных городах. Недавно вблизи Токмака Запорожской области ВСУ запустили "салют" по штабу с кадыровцами.

Кроме того, недавно в так называемой "ЛНР" повесился один из российских "мобиков". В предсмертной записке он пожаловался на произвол "кадыровцев" и заявил, что тиктокеры из батальона "Ахмат" насилуют русских.

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