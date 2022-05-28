Он был командиром десантно-штурмового батальона.

Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного командира российских оккупантов — подполковника Александра Досягаева. Он возглавлял десантно-штурмовой батальон 104 десантно-штурмового полка.

Информацией об устранении врага поделился офицер ВСУ Анатолий Штрилиц в личном Telegram-канале.

В прошлом году Досягаев участвовал в фестивале "Армия России-2021". Он даже успел заработать первенство в категории "Крылатая пехота" и засветиться на телевидении. Однако это не помогло командиру пережить столкновение с ВСУ.

Где и при каких обстоятельствах устранили Досягаева, не уточняется. Вчера, 27 мая, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что на Донбассе ВСУ обстреляли командный пункт враг. В нем находилось более 20 старших офицеров. Возможно, гибель подполковника — это как раз результат меткого удара украинских защитников.

Напомним, в начале мая разведка США сообщала о 8-10 убитых российских генералах в Украине. Это приблизительные данные, и с тех пор число успело вырасти. Во вторник, 24 мая, стало известно, что ВСУ ликвидировали генерал-майора Канамата Боташева, который выполнял боевое задание на самолете Су-25.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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