Успехами на фронте похвасталась бригада "Спартан".

Вооруженные силы Украины "поймали на крючок" очередную российскую БТР на Запорожском направлении. Напомним, армия Украины значительно усилила свою боеспособность на поле боя БТР М113, которые получила от Вашингтона.

Бронетранспортер захватчика стерли в пепел бойцы бригады "Спартан", задействовав гаубицу Д-30. Видео огненной работы наших артиллеристов показало МВД Украины.

Оккупанты задумали наступление из-за давления под Бахмутом

Напомним, сегодня британская разведка сообщила о планах РФ попытаться возобновить оперативное наступление на одном из участков фронта в Украине. Учитывая сильное давление, с которым сталкиваются россияне под Бахмутом, армия врага может попытаться увеличить интенсивность боев по линии Купянск-Лиман.

Конечная цель захватчика - создание буферной зоны в Луганской области. Для этого россияне попытаются прорваться на запад к реке Оскол, считает Минобороны Британии.

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