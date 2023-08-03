Отмечается, что американская техника превосходит российскую на поле боя.

Вооруженные силы Украины с лета 2022 года получают на вооружение американские гусеничные бронетранспортеры М113. Боевая машина по ряду критериев превосходит российскую технику.

"М113 является одним из массовых бронетранспортеров, в различных вариациях было выпущено более 80 тысяч штук", - написала замглавы Минобороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Вооружение: 12,7-мм пулемет Browning

Максимальная скорость: 64 км/ч

Операционная дальность: 320 км.

Кроме того, М113 имеет гораздо лучшую проходимость и маневренность в боевых условиях благодаря гусеничной основе. При этом броня выдерживает огонь крупнокалиберных пулеметов, а лобовая проекция не поражается 20-мм бронебойными снарядами.

По словам украинских военных, "американец" в сравнении с БТРами россиян более маневренные, проще в управлении, имеют автоматическую коробку переда, легче в обслуживании и комфортнее.

Военная помощь США - последение новости

19 мая 2022 года Сенат США утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. С тех пор Вашингтон предоставляе военную технику и боеприпасы для борьбы с российскими оккупантами.

ВСУ получают всю необходимую технику - танки, гаубицы, средства ПВО, БТР и прочее, а также необходимые боеприпасы. В конце 2022 года повестку дня возглавил вопрос поставки истребителей F16 и обучения украинских пилотов.

Кроме того, 9 июня 2023 года США объявили о новом пакете помощи на сумму 2,1 миллиарда долларов, в который вошли боеприпасы к противоракетным комплексам Patriot.

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