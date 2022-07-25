В здании захватчики обустроили свой командный пункт.

В ночь на 24 июля Вооруженные силы силы ударили по отелю в городе Красный Луч Луганской области. Ликвидировано 100 российских оккупантов.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил.

Отмечается, что украинские военные попали в командный пункт россиян, который те расположили в гостинице города Красный Луч.

По данным Страткома, в результате успешной атаки ВСУ удалось ликвидировать 100 россиян. Количество раненых уточняется.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские военные совершили успешные удары по скоплениям русских и вражеской техники на юге страны. В результате ВСУ уничтожили более сотни оккупантов.

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