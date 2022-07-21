Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач.

Украинские военные осуществили успешные удары по скоплениям русских войск и вражеской техники на юге страны. В результате ВСУ уничтожили более сотни оккупантов.

Об этом говорится в ночной сводке ОК Пивдень.

За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов: из них - три вертолета и семь - с бомбардировщиков и штурмовиков.

Пятью ударами поражены вражеские опорные пункты, трижды - скопление живой силы и техники в Херсонской области. Есть два попадания в склады боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях.

Детали по потерям России в войне с Украиной от ОК Пивдень

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач, в результате чего вражеское войско потеряло:

1️11️ рашистов;

гаубицу "Мста-Б";

2️ самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С"; беспилотный летательный аппарат типа "Элерон";

1️3 ️единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска сосредоточили усилия по захвату восточного региона Украины.

В течение суток ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, отражены штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают контрнаступательные мероприятия на юге страны. Днем раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

В боях украинские силы уничтожили 38 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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