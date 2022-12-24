Украинские защитники ликвидировали более 101 тысячи вражеских военнослужащих.

С момента полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали 101 430 оккупантов. За прошедшие сутки к этой статистике добавилось 480 тел, а еще украинские защитники сожгли 30 единиц техники.

Обновленной статистикой вражеских потерь поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Вся статистика уже традиционно поделена на суточную и общую.

Потери России в Украине по состоянию на 24 декабря

личного состава — около 101 430 (+480) человек ликвидировано;

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танков — 3006 (+1);

боевых бронированных машин — 5994 (+8);

артиллерийских систем — 1988 (+4);

РСЗО — 418 (+4);

средств ПВО — 212 (+0);

самолетов — 283 (+1);

вертолетов — 267 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1706 (+8);

крылатых ракет — 653 (+0);

кораблей/катеров — 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 4627 (+5);

специальной техники — 178 (+0).

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений по всей линии соприкосновения.

Война в Украине: текущая ситуация на фронте

Восточная "крепость" Бахмут остается наиболее сложной точкой для украинских защитников. Они титаническими усилиями обороняют город в течение нескольких месяцев, несмотря на постоянные атаки рашистов. В частности, командование РФ посылает на штурм позиций наших воинов завербованных заключенных. Однако бойцы ВСУ выстилают поля их трупами.

Как заявил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, в районе Бахмута враг несет колоссальные потери и не имеет тактических успехов. Вчера, 23 декабря, было 15 боестолкновений. В результате 100 противников были убиты, а еще 200 получили ранения.

На части временно захваченного Запорожья оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они ожидают, что 25 декабря, наши воины начнут атаку по линии от Васильевки до Угледара.

Украинские защитники продолжают двигаться вперед на Луганщине. Аналитики из ISW считают, что бойцы ВСУ освободили еще один населенный пункт по направлении к Сватово.

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