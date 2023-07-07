По его словам, долгими месяцами россияне мощно готовились к обороне.

Россияне месяцами готовились к украинскому контрнаступления, создав систему инженерных и фортификационных сооружений. Украина теряла время, пока партнеры думали, передавать ли нам необходимое вооружение.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя почему темпы контрнаступления кажутся медленными.

"Россияне получили время на подготовку мощной системы инженерных и фортификационных сооружений не только на южном фасе украинско-российского фронта, но и на восточном. Соответственно, сейчас наше контрнаступление проходит в очень сложных условиях – из-за минных полей, из-за серьезно укрепленных рубежей обороны. Причем на юге Запорожской области таких рубежей обороны по меньшей мере три. При таких условиях отправлять буквально на лобовые штурмы украинские штурмовые бригады - это значит погубить наших воинов. Разве это является целью нашей контрнаступательной кампании? Нет. Наша задача - не умереть за Украину, а уничтожить врага ради нашей победы. Именно этим занимается украинский Генеральный штаб под руководством Валерия Залужного", - отметил Селезнев.

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Для реализации этих планов требуются ресурсы и время. Эксперт обратил внимание, что за июнь украинские воины уничтожили втрое больше российской артиллерии, чем обычно в течение месяца. Также наблюдается значительное увеличение по уничтожению вражеских систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки, инженерных машин, в том числе для минирования типа "земледелие".

"Мы уничтожаем объекты, которые находятся глубоко в тыловых районах российской оккупационной армии, превращая в пепел их командные пункты, пункты управления, связи, склады с боеприпасами, места сосредоточения техники. То есть все то, что они держат на случай масштабного контрнаступления, мы заранее уничтожаем. Потому что, не имея таких ресурсов, враг в перспективе фактически не сможет оказать нам серьезного сопротивления", - пояснил эксперт.

У россиян потерь в технике больше, чем у украинских Сил обороны, ведущих наступление. В то же время военная наука определяет, что потери наступающей стороны, как минимум, втрое больше, чем обороняющейся стороны.

"Почему в нашем случае так получается? Потому что, прежде чем перейти к контрнаступлению, мы уничтожаем вражеский военный потенциал. Поэтому на этом этапе ключевое - не освобождены квадратные километры, а сохранены жизнь и здоровье наших воинов и уничтожение вражеского военного потенциала", - отметил эксперт.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Силы обороны наращивают успех на Бахмутском направлении и продвигаются на Запорожье. Эксперты ISW, заявляют, что на этих двух направлениях наблюдается устойчивая тенденция к продвижению украинских военных вперед.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал об украинском контрнаступлении. Глава государства подчеркнул, что украинские воины продвигаются вперед на фронте.

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