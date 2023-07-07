Россия не имеет поддержки в Украине, украинцы ее ненавидят, добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге рассказал об украинском контрнаступлении. Глава государства подчеркнул, что украинские воины продвигаются вперед на фронте.

Как передает корреспондент УНИАН, Зеленский отметил, что "мы наступаем". Инициатива сейчас-в украинских военных.

"Наступление не быстрое – это факт. Но мы идем вперед, а не движемся назад, как россияне. И поэтому я вижу в этом позитив" – сказал он.

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В свою очередь, президент Чехии Петр Павел уточнил, что в этом году Украина будет иметь возможность только для осуществления одного контрнаступления.

"Подготовка контрнаступления требует много времени и ресурсов. Поэтому нереалистично ожидать, что в случае его неуспешности можно сразу начать второе контрнаступление", – отметил он.

Кроме этого, во время пресс-конференции один из чешских журналистов спросил Зеленского, не планирует ли Украина как-то "выселять" из страны граждан, которые говорят по-русски. На это президент попросил журналиста подойти ближе, чтобы они могли видеть глаза друг друга.

"Я вижу ваши глаза, а вы видите мои. Важно, что вы мои глаза видите, а Путина – только слышите и не видите. Но верите в какие-то глупости", – сказал он.

Президент подчеркнул, что с начала своего вторжения Россия убивала по большей части именно русскоязычных украинцев, многие из которых жили на востоке и юге Украины. Он напомнил, что сейчас большое количество населенных пунктов востока и юга ежедневно атакуются Россией.

"И почему Россия не имеет никакой поддержки? Потому что главный лозунг России – что они поддерживают людей, говорящих по-русски – умножен на ноль. Потому что они убили большинство людей, которые говорили по-русски. Потому что они уничтожили полностью восточные города – Мариуполь, Бахмут... Просто убили все население", – добавил глава государства.

По его словам, большое количество людей именно из-за ненависти к таким действиям РФ стала переходить на украинский.

"Они ненавидят их. Вот что происходит ... Потому, о чем мы говорим? Кого и куда вытеснять? Из-за языка такого никогда в Украине не было", – отметил Зеленский.

Также президент прокомментировал вопрос похищения оккупантами украинских детей. Зеленский отметил, что понимает родителей, которые считают, что институты в Украине делают недостаточно для освобождения их детей, которых похитила Россия.

"Я – отец, я понимаю, что ребенок – это самое главное, что у тебя есть... Я понимаю. Какой позитив, если у тебя нет твоего ребенка? Даже смысла тогда в жизни не очень много", – сказал он.

Прездиент подчеркнул, что надо продолжать бороться за освобождение всех похищенных россиянами украинских детей.

"Надо бороться абсолютно всем. И когда я говорю всем, это не значит, что я хочу снять ответственность с наших соответствующих институтов, нет. Нам всем надо бороться за детей. Потому что это наше будущее", – объяснил глава государства и призвал журналистов помогать распространять информацию о похищенных Россией детях и искать такие данные.

Визит Зеленского в Чехию

Как известно, визит Зеленского 6 июля – это первый приезд украинского президента в Чехию за 14 лет. В Прагу президент Украины прибыл после своей поездки в Болгарию, где в частности встретился с премьер-министром Николаем Денковым и с президентом Руменом Радевым.

Во время совместной пресс-конференции с чешским президентом Петром Павелом, лидеры государств рассказали, о чем говорили. Среди прочего, президенты коснулись вопросов военной помощи Украине, предстоящего саммита НАТО и безопасности в регионе, в частности российской угрозы на ЗАЭС. Павел подчеркнул, что Украина сейчас начала свое контрнаступление и показала всему миру, что Россия далеко не так сильна, как она рассказывала.

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