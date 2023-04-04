Аналитики отметили активную подготовку к обороне.

Россияне во временно оккупированном Крыму озабочены из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. На захваченном полуострове продолжаются оборонная и материально-техническая подготовка.

Аналитики Института изучения войны обратили внимание на спутниковые снимки, которые обнародовали 1 апреля. На них четко видно, что армия РФ построила оборонительные линии вдоль наземных линий и логистических узлов, в том числе близ Армянска, вдоль E105 к югу от Чонгара - 34 км к северо-востоку от Джанкоя, вдоль трассы E97 возле Филатовки - 8 км юго-восточнее Армянска, возле Воронцовки - 20 км южнее Армянска и вдоль пляжей Евпатории.

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Российские оккупанты в Крыму готовятся к обороне, в частности враг возводит фортификационные сооружения и заставляет роет окопы между населенными пунктами Ишунь и Воинка.

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Кроме того, захватчики на временно оккупированном украинском полуострове строят новую воинскую часть. По данным партизанского движения "Атеш", российская военная стройка полным ходом идет в Евпатории.

Также появилась информация, что россияне в Крыму агитируют срочников подписывать контракты с вооруженными силами РФ для участия в войне против Украины.

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