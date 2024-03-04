Силы обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава противника.

Вооруженные силы Украины продолжают активными действиями наносить российским оккупантам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, наши защитники нанесли удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

При этом захватчики нанесли 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 112 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

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За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Под артиллерийским огнем оказались более 80 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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За прошедшие сутки, 3 марта, на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 78 боевых столкновений. Более половины атак пришлось на два направления - Авдеевское и Новопавловское.

По данным ISW, украинские воины успешно отражают атаки российских захватчиков к западу от Авдеевки, используя недостатки вражеской армии. Российское командование продолжает использовать неточные карты, которые переоценивают российский контроль над местностью.

Россия была вынуждена значительно снизить активность своей авиации на востоке на фоне недавних высоких потерь. Пока неизвестно, как долго продлится эта вынужденная пауза.

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