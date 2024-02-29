В частности, подбиты три системы залпового огня БМ-21 "Град".

Авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск нанесли удары по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, трем реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град", одному складу боеприпасов, одному средству радиоэлектронной борьбы россиян.

В то же время российские войска нанесли два ракетных и 79 авиационных ударов, совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - сообщили в Генштабе.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 413 760 человек. За сутки ВСУ ликвидировали еще 1150 российских оккупантов.

Также Россия потеряла на поле боя не менее: танков - 6593 (+23 за последние сутки); боевых бронированных машин - 12552 (+44); артиллерийских систем - 10070 (+41); средств ПВО - 690 (+2); БПЛА оперативно-тактического уровня - 7768 (+15).

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