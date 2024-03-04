Россияне переоценивают свои успехи на этом направлении, используя старые карты.

Украинские воины успешно отражают атаки российских захватчиков к западу от Авдеевки, используя недостатки российской армии.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), об этом заявляются российские военные блогеры. В частности, один из "военкоров" заявил, что в некоторых российских мотострелковых подразделениях нет гранатометов, необходимых для поражения украинской бронетехники.

Более того, тот же милблогер заявил, что российское командование продолжает использовать неточные карты, которые переоценивают российский контроль над местностью.

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Зато ресурс DeepState информирует, что по состоянию на 3 марта село Орловка не находилось под полным контролем россиян. Впрочем, между Тоненьким и Орловкой враг несколько улучшил свое тактическое положение.

Оборона ВСУ возле Авдеевки - что сообщалось

Как писал BILD, украинские защитники выстроили оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки.

Сообщалось, что с момента выхода ВСУ из Авдеевки российские оккупанты продвинулись на расстояние до 5 км, захватив села Степное, Северное, Ласточкино и Водяное.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки у российских оккупантов возникла эйфория, они продолжают штурмовать позиции Сил обороны почти круглосуточно.

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