Больше половины атак пришлось на два направления - Авдеевское и Новопавловское.

За прошедшие сутки, 3 марта, на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 78 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, на Купянском направлении наши защитники отбили 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, где противник безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменское Донецкой области, там сдержали 5 штурмов. Столько же атак враг совершил в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области на Бахмутском направлении, но успеха также не имел.

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"На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск", - рассказали в ведомстве о двух тяжелых участках фронта.

В то же время на Ореховском направлении оккупанты совершили 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

Война в Украине - ситуация на Востоке

Военные недавно рассказали, что на Лимано-Купянском направлении враг удерживает группировку в 122 тысячи российских оккупантов, более 1100 танков, почти 2 тыс. боевых бронированных машин, более 1000 артсистем и чуть более 400 реактивных систем залпового огня. Каждая третья рота в батальоне у врага - штурмовые подразделения.

По подсчетам британской разведки, среднесуточные потери России в феврале достигли самого высокого показателя с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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