Это уже второй российский Су-25, сбитый десантниками за последние два дня.

Украинские десантники из 25-й Сичеславской бригады навеки "приземлили" еще один самолет Су-25 "Грач" российских захватчиков.

Об этом командование ДШВ ВСУ отчиталось в соцсетях.

Заканчиваем день хорошими новостями! Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады! - говорится в сообщении.

Заметим, это уже второй российский Су-25, сбитый Сичеславскими десантниками за последние два дня. Накануне, 24 июля, вражеский штурмовик был навсегда приземлен расчетом переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Кроме того, Сичеславские десантники 25 июля навеки "приземлили" еще одного "Аллигатора". Речь идет о российском боевом вертолете Ка-52.

По данным Генштаба Украины, по состоянию на 25 июля в нашей стране уже уничтожено 188 вражеских вертолетов.

Говоря о личном составе, с 24 февраля армия РФ потеряла около 39 700 своих вояк. В частности за последние сутки было "утилизировано" 180 оккупантов. Больше всего их умирает на Краматорском направлении.

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