Десантники сбили российский боевой вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор".
Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады метким выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеский боевой вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину без объявления войны рано утром 24 февраля. ВСУ давали достойный отпор противнику.
26 июня стало известно, что украинский десантник сбил российский Ка-52 "Аллигатор" с ракетного комплекса "Игла".
По данным Генштаба армии Украины, по состоянию на 25 июля в нашей стране уже уничтожено 188 вражеских вертолетов.
Справка. Вертолет Ка-52 выпускается с 2008 года. Он имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость вертолета составляет почти 16 млн долл.
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