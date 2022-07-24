Хорошая работа бойцов Сичеславской бригады ДШВ ВСУ.

Украинские десантники из 25-й Сичеславской бригады метким выстрелом из ПЗРК уничтожили вражеский самолет СУ-25 "Грач".

Об этом командование ДШВ ВСУ сообщает в телеграмме.

Там рассказали, что бронированный самолет рашистов был навсегда приземлен расчетом переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Добавим, что Су-25 представляет собой одноместный бронированный инфразвуковой штурмовик, предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также – уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Ранее сегодня "Холоднояровцы" из 93-ей бригады уничтожили хваленый беспилотник Zala оккупантов. Он используется для наблюдения, целеуказания для обеспечения точных артиллерийских обстрелов, корректировки огня и тому подобное.

Также УНИАН рассказывал о 19-летнем гвардейце Нацгвардии, который с начала полномасштабной войны записал на свой счет уже 6 вражеских самолетов "СУ-25" и одну крылатую ракету оккупантов. В соцсетях его прозвали "Запорожским мстителем".

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