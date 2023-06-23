Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

Россия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В частности, враг совершил безуспешные наступательные действия на Купянском направлении в районе Синьковки и на Лиманском - в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановка, Белая Гора и Северное Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Авдеевки, а на Марьинском россияне наступали в направлении Марьинки и Победы Донецкой области. Успеха не имели.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

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Украинские войска продвинулись на двух направлениях южного фронта и сейчас закрепляются на занятых позициях.

Вместе с тем враг сосредоточился на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск на Ореховском направлении, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

Кроме того, Россия стягивает силы на восток, чтобы не потерять Бахмут. По словам представителя Восточной группировки сил ВСУ Сергея Череватого, основные усилия сейчас враг направляет на попытки штурмов на Лимано-Купянском направлении.

Также отмечалось, что авиация Сил обороны Украины за 23 июня нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.

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