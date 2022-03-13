Украинские спецслужбы перехватили еще один разговор.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал очередную запись разговора российского оккупанта, который рассказывал о потерях на войне в Украине.

"Мы сейчас вообще здесь сборная солянка. У нас уже полка практически нет, я тебе скажу. Когда там Путин собирается все это заканчивать уже?", - говорит оккупант.

Девушка, которая была на втором конце провода сказала, что по росТБ передают, что "все идет по плану, по строкам, больше никто ничего не говорит".

Напомним, ранее захватчик РФ поразил заявлением о том, что война в Украине была высосана из пальца.

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