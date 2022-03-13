Оккупант поговорил по телефону и сделал неожиданное заявление.

Украинские спецслужбы перехватили разговор российского оккупанта, запись которого попала к советнику министра внутренних дел Антону Геращенко.

Так, на записи слышно, как российский захватчик говорит о том, что война в Украине была высосана из пальца.

"Все новости, которые ты мне рассказала - это все туфта. Здесь (в Украине, - УНИАН) нет никакого химического оружия, брехня это все. Это тупо подстава огромная. Во время войны федеральным каналам верить нельзя. Никогда!", - сказал оккупант.

Также в разговоре с мамой он сказал, что в Украине нет никаких фашистов и бандеровцев.

"Мы ехали с Чернобыля. Все памятники на месте, все памятники ухоженные, никаких нет разрушений, понимаешь? Тут все по-другому. То, что там говорят - бред. Эта война высосана из пальца. Она была не нужна. Мы сюда приехали - здесь люди жили нормально. И теперь они живут в подвалах. Это все сделано, чтобы Украина в НАТО не вступила. Вот тебе и пожалуйста, какая это цена. Лучше б они (Украина, - УНИАН) в НАТО вступили", - добавил военный РФ.

Кроме того, он признался, что российские военные занимаются мародерством.

"У нас потери бешеные. Мародерят все, двери выламывают наши доблестные солдаты. Украина - это отдельное государство, оно может само решать вступать в НАТО или нет. Россия тут каким боком? Это гегемония. Россия просто хочет показать свою силу", - добавил солдат.

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