Противники планируют взять под контроль важный хаб, отметил пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Российские войска продолжают наступать на Новопавловском направлении.

Об этом заявил в эфире телемарафона пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Ярослав Чепурной. "Ситуация очень сложная. Несмотря на огромные потери, враг постоянно бросает на штурм наших позиций свои силы. Это пехота, с поддержкой бронетехники, огня, минометов, авиации, ударов УАБами и FPV-дронами. То есть, они создают такой мощный вал огня, пытаются выбить нас из Новомихайловки, чтобы захватить этот населенный пункт", - сказал Чепурной.

Он также добавил, что против них там воюют две бригады и четыре полка. Большинство из них - это профессиональные военные. "Одна из бригад - это морпехи, когда они идут в бой, то видно, как они экипированы, мотивированы, обучены и действуют профессионально. Есть и малообученные мобилизованные, которые только что подписали контракт. Их используют как пушечное мясо, первыми в бой - они обнаруживают наши огневые точки, по которым потом наносят удары из артиллерии и дронов. И после этого идут хорошо обученные воины", - отметил Чепурной.

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По словам пресс-офицера, сейчас РФ ставит целью захватить Новомихайловку любой ценой. "Захватить Новомихайловку им надо для того, чтобы в дальнейшем выйти на Константиновку, через которую проходит дорога Марьинка - Победа - Угледар. И уже с этой дороги выйти в тыл нашей группировки, которая уже много месяцев обороняет этот город. Кроме того, они планируют захватить важный хаб - Курахово, и двигаться в сторону Селидово, Покровска и выхода на границы Донецкой области", - пояснил Чепурной.

Стоит отметить, что Россия уже понесла очень серьезные потери на нашей земле. Общие потери РФ на 5 апреля 2024 года составляют примерно 445 900 захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается - сегодня это стоит знать

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что на Новопавловском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений. Сложной ситуация остается и в районе Часового Яра.

По словам главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, РФ начала использовать новую тактику под Крынками. Только за прошедшие сутки россияне пять раз пытались штурмовать украинский плацдарм на левобережье Херсонщины.

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