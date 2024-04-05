По словам Гуменюк, в течение суток РФ 5 раз пыталась штурмовать украинский плацдарм.

Российские войска продолжают штурмовать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области, рассказала в эфире телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк

"На левобережье Херсонщины они несколько изменили свою тактику и три крайних дня используют мелкие группки, но в большом количестве, рассредоточивая их вдоль направления наших плацдармов, для того, чтобы максимально истощать тех, кто держит эти позиции", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что за эти сутки РФ пять раз пыталась штурмовать позиции Сил обороны в районе плацдарма на левом берегу Херсонской области.

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"Перед этим они проводили 8 и 7 таких штурмов. Но результат они имеют тот же - потеряв 60% личного состава, возвращаются на исходные позиции", - отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Зато на Запорожском направлении, по словам Гуменюк, штурмовая активность врага несколько снизилась.

"Но зато он активизировал авиацию с использованием управляемых авиабомб и реактивных систем залпового огня. Армейской авиацией враг направляет неуправляемые авиационные ракеты. Это направлено на то, чтобы истощать наших бойцов, которые держат позиции вдоль линии фронта и терроризировать мирное население близлежащих населенных пунктов", - пояснила пресс-секретарь.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации от Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. Больше всего РФ атакует на Бахмутском направлении в районе Часового Яра.

В ночь на 5 апреля стало известно, что дроны атаковали российский Морозовск, где расположен аэродром оккупантов. Оттуда взлетают бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34, которые сбрасывают КАБы на позиции Сил обороны Украины и гражданское население.

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