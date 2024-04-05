На Бахмутском направлении за прошедшие сутки произошло больше всего боевых столкновений.

За прошедшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. Активнее всего враг штурмовал украинские позиции на Бахмутском направлении.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за прошедшие сутки враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отбили 4 атаки противника в районе населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении ВСУ отбили 30 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении, защитники отбили 2 атаки в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Великая Новоселка и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг, при поддержке авиации, совершил 4 неудачные попытки атаковать позиции наших войск в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

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Как сообщал УНИАН, украинские военные отбросили оккупантов возле Невельского Донецкой области, однако враг имеет и продвижение. Возле Веселого и в Работино продолжаются бои.

"Противник продвинулся у Новомихайловки, Старомайорского и в Часовом Яру", - пишет DeepState.

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