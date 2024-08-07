Военные даже уничтожали легкую колесную технику типа "Жигули" и даже мотоциклы на этом направлении.

В Луганской области во время штурмов враг применял "Жигули" и мотоциклы, вероятно, из-за недостатка техники. Об этом рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко в эфире КИЕВ24.

"В районе обороны бригады "Рубеж" сейчас противник техники фактически не применяет во время штурмов. Но, когда они были, то наши операторы FPV-дронов отрабатывали по танкам, БМП, МТ ЛБ", - заявил Кожубенко.

По его словам, военные даже уничтожали легкую колесную технику типа "Жигули" и даже мотоциклы на этом направлении.

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Нацгвардейцы взяли в плен российского морпеха на мопеде

Как сообщал УНИАН, в начале апреля бойцы Национальной гвардии Украины взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты, который пытался штурмовать украинские позиции на мопеде.

"Во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти ближе и провести разведку", - заявили в НГУ.

Бойцы 21-й бригады НГУ уже ждали незваного гостя. В Нацгвардии проинформировали, что пленному 43 года, он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ. С сентября 2023 года принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

По словам пленного, был призван на должность водителя, однако, затем был переведен в штурмовое подразделение.

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