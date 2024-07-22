Для нужд подразделений кодифицировано более 20 образцов специальной легкой автомототехники.

Специальную легкую автомототехнику Силы обороны будут использовать на фронте для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или как мобильные огневые точки. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что за 6 месяцев 2024 года министерство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины более 20 образцов специальной легкой автомототехники. В перечень входит продукция известных производителей вездеходной легкой автомототехники из США, Азии и Европы.

В частности, среди новых образцов есть багги (небольшие легкие автомобили высокой проходимости), мотоциклы с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексациклы. Также для нужд подразделений Сил обороны кодифицированы гидроциклы - транспорт для передвижения по воде.

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В Минобороны отметили, что спектр применения таких транспортных средств на фронте является достаточно широким.

"Легкий вездеходный автомототранспорт используют для перемещения личного состава и грузов в условиях сложного рельефа местности и отсутствия дорог, для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или как мобильные огневые точки", - говорится в сообщении.

Использование мотоциклов и багги на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты неоднократно использовали на фронте мотоциклы и багги. При этом в ВСУ объяснили, почему оккупанты на мотоциклах являются серьезной проблемой.

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Дмитрий Лиховий отмечал, что не нужно насмехаться над врагом по поводу использования такой техники. По его словам, можно к этому подходить в контексте "голь на выдумки хитра", но мотоцикл дает врагу возможность подъехать с выигрышем времени ближе к точкам, где можно спешиться, занять посадку.

Лиховий отметил, что бороться с этим можно с помощью FPV-дронов. Именно FPV-дроны, ударные дроны, сбросы, артиллерия и минометы имеют целью поражения мотоциклистов, еще когда их обнаружили средства аэроразведки где-то на другом краю поля. По его словам, очень важно уничтожить их заблаговременно, потому что когда они подъезжают ближе, могут быть уже плохие последствия.

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