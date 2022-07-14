За последние трое суток оккупанты не смогли добиться существенного продвижения вперед на каком-либо участке фронта.

Российские оккупанты наступают на Донбассе небольшими подразделениями в составе рот и взводов. За последние трое суток захватчики не смогли существенно продвинуться вперед на каком-либо участке фронта. Из-за этого они рискуют потерять динамику, набранную после взятия Лисичанска, из которого отошли ВСУ.

Такой информацией поделилась британская разведка в своем традиционном отчете о войне в Украине.

"На Донбассе российские силы продолжают наносить артиллерийские удары по широкому фронту, после чего в некоторых районах проводятся пробные атаки небольшими подразделениями в составе рот и взводов. Однако за последние 72 часа они не добились значительных территориальных успехов и рискуют потерять динамику, набранную после взятия Лисичанска", — сообщили в британской разведке.

В отчете также сказано, что техника, оружие и тактика советских времен, которые используются рашистами, не позволяют быстро восстановить и нарастить атакующий темп, если нет подавляющего количественного перевеса. А достичь его Россия на текущий момент неспособна.

Представители британской разведки также упомянули четырехсторонние переговоры между Украиной, РФ, ООН и Турцией. Они касались экспорта зерна и обмена пленными. Несмотря на успешную беседу, дипломатическое завершение войны сейчас остается крайне маловероятным.

Напомним, украинские защитники ежедневно отбивают штурмы оккупантов на Донбассе. В утренней сводке 14 июля Генштаб ВСУ рассказал об успешной обороне от вражеских атак на Бахмутском и Славянском направлениях. Возле Верхнекаменского продолжаются боевые действия, а в районе Каменки противник имеет частичный успех.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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