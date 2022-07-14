Оккупанты также нанесли авиационные удары неподалеку Авдеевки и Каменки.

Враг совершил наступление в направлении Каменки имеет частичный успех.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы вблизи Новомихайловки, шахтерского, Великой Новоселки, Павловки, Новоукраинки, Времовки, железнодорожного, Ольговского, Темировки, Гуляйпольского, Малиновки, Гуляйполя, Каменского, малых Щербаков, Новоандреевки и Каменки. Враг нанес авиационные удары неподалеку Авдеевки и Каменки. Осуществлял наступление в направлении населенного пункта Каменка, имеет частичный успех", - говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. Осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии соприкосновения. В готовности к нанесению ракетных ударов удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Как ранее сообщал УНИАН, в американском Институте исследования войны предупредили, что противник усилил артиллерийские и ракетные обстрелы западнее города Бахмут Донецкой области, возможно, чтобы изолировать его от украинских линий коммуникаций с западом и югом.

11 июня стало известно, что российские оккупанты готовятся к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

При этом россияне пытаются установить окончательный контроль над Луганской областью, окружить группировку Сил обороны в Донецкой области, удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом и блокировать морские коммуникации Украины в Черном море.

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